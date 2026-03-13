اليابان تعزّز مراقبة سواحلها عبر الطائرات المسيّرة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- في ظل بيئة أمنية متوترة، تعتزم وزارة الدفاع اليابانية إنشاء نظام دفاع ساحلي باستخدام آلاف الطائرات المسيّرة، رغم وجود العديد من التحديات التي لا تزال قائمة.

سيضم نظام ”الدرع“ الدفاعي أكثر من عشرة أنواع من الطائرات المسيّرة، بما في ذلك طائرات مخصصة لمهاجمة سفن العدو، وجمع المعلومات، وحماية مواقع الرادار، وذلك لإحباط أي تقدم للعدو على مستويات متعددة.

خصصت ميزانية الحكومة للسنة المالية 2026 حوالي 100 مليار ين لنظام الدفاع بالطائرات المسيّرة، الذي تهدف الوزارة إلى تنفيذه في السنة المالية 2027.

وقد تم نشر الطائرات المسيّرة بأعداد كبيرة خلال النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، ويُقال إنها غيّرت طبيعة الحروب.

في السنوات الأخيرة، حلّقت طائرات عسكرية صينية على ما يبدو بالقرب من اليابان، مما دفع قوات الدفاع الجوي اليابانية إلى نشر طائراتها. وقال مسؤول كبير في الوزارة: ”إذا استمرينا في اتباع أساليب القتال التقليدية، فسوف نتخلف عن الركب“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)