اليابان تكثف جهودها الدبلوماسية لاحتواء التوتر في الشرق الأوسط

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- صرّح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، يوم الخميس، بأن الحكومة ستواصل بذل جهود دبلوماسية حثيثة لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وقال كيهارا، خلال مأدبة إفطار أقيمت في مقر رئاسة الوزراء بحضور سفراء الدول الإسلامية المعتمدين لدى اليابان: «إن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لهما أهمية بالغة بالنسبة لليابان».

وأضاف: «إن التعاون بين اليابان والدول الإسلامية يزداد أهمية أكثر من أي وقت مضى». وأفادت وزارة الخارجية اليابانية بأن السفير الإيراني لدى اليابان لم يحضر مأدبة الإفطار.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، التقى كيهارا أيضًا بسفراء دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان من المقرر أن تشارك رئيسة الوزراء اليابانية، تاكايتشي ساناي، في كلا اللقاءين، لكنها تغيبت بسبب الاشتباه في إصابتها بنزلة برد. وقد شوهدت خلال اجتماع لجنة الميزانية في مجلس النواب، الذي استمر يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً، وهي تتمايل قليلًا وتستند إلى الحائط.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)