نيسان تطلق خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة بالشراكة مع أوبر

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نيسان موتور يوم الخميس عن إطلاق خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة في طوكيو، وذلك بالتعاون مع شركة أوبر تكنولوجيز الأمريكية المتخصصة في خدمات النقل التشاركي.

وتخطط الشركة اليابانية لبدء التشغيل التجريبي لخدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في النصف الثاني من هذا العام، بهدف توسيع نطاق الخدمة لاحقًا في اليابان وخارجها.

وتعمل نيسان على تطوير تقنية القيادة الذاتية باستخدام الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة وايف تكنولوجيز البريطانية الناشئة.

وبموجب هذا المشروع، ستقوم الشركتان بتثبيت هذه التقنية في سيارات نيسان ليف الكهربائية، وإرسال الطلبات عبر منصة أوبر.

ستعمل السيارات في البداية مع سائق مُدرّب، ولكن من المتوقع أن تصبح الخدمة ذاتية القيادة بالكامل في المستقبل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)