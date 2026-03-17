دراسة تكشف أن معظم إناث خنافس وحيد القرن تتزاوج مرة واحدة فقط في حياتها

طوكيو - (جيجي برس)-- توصل فريق من الباحثين، من بينهم واتارو كوجيما، الأستاذ المشارك في علم البيئة الحيوانية بكلية الدراسات العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بجامعة ياماغوتشي، إلى أن معظم إناث خنافس وحيد القرن اليابانية تتزاوج مرة واحدة فقط في حياتها، وهو أمر نادر الحدوث بين الحشرات.

عادةً ما تتزاوج إناث أنواع الحشرات الأخرى عدة مرات.

وقد تم توثيق سلوك خنفساء وحيد القرن اليابانية، المعروفة باسم ”ملك الحشرات“ في اليابان، قبل التزاوج بشكل جيد، مثل قتال الذكور فيما بينها باستخدام قرونها المميزة. إلا أن سلوكها بعد التزاوج لا يزال غير معروف إلى حد كبير.

نُشرت ورقة البحث التي أعدها الفريق في مجلة دولية متخصصة في علم البيئة الحيوانية في وقت سابق من هذا الشهر.

ولإجراء هذه الدراسة، قام الفريق بتربية ودراسة 85 أنثى. بعد مرور من يوم إلى 28 يومًا من التزاوج الأولي، رفضت معظم الإناث محاولات التزاوج من قبل خنفساء ذكر مختلف.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)