مضيق هرمز في قلب التوترات.. ترامب يريد من اليابان وحلفاء واشنطن إرسال سفن حربية

واشنطن، - (جيجي برس)-- دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، اليابان ودولًا أخرى إلى إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لنقل النفط من الشرق الأوسط، وذلك في ظل تصاعد التوترات بشأن إيران.

وقد أصبح المضيق مغلقًا فعليًا إلى حدّ كبير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى هجمات بطائرات مسيّرة نفذتها إيران.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن العديد من الدول، ولا سيما تلك المتضررة من إغلاق إيران لمضيق هرمز، ”سترُسل سفنًا حربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة“ من أجل إبقاء المضيق مفتوحًا وآمنًا.

وأضاف: ”لقد دمّرنا بالفعل 100% من القدرات العسكرية الإيرانية“، لكنه أشار إلى أنه من السهل على طهران إرسال طائرات مسيّرة، أو زرع ألغام، أو إطلاق صواريخ قصيرة المدى في هذا الممر المائي.

وأعرب ترامب عن أمله في أن تقوم الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى ”متضررة من هذا القيد المصطنع“ بإرسال سفن إلى المنطقة، حتى لا يبقى مضيق هرمز مصدر تهديد.