نصف أماكن العمل في اليابان تفتقر إلى سياسات خاصة بالمثليين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشف استطلاع رأي أن نصف أماكن العمل في اليابان تقريبًا لم تتخذ أي إجراءات محددة لدعم الأشخاص من مجتمع الميم، حتى بعد مرور أكثر من عامين ونصف على دخول قانون تعزيز الفهم العام للأقليات الجنسية حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران 2023.

ووفقًا للاستطلاع الذي شمل نحو 2000 شخص من مجتمع الميم على مدى ثلاث سنوات حتى عام 2024، أفاد 54.9% من المشاركين في السنة الأخيرة من الاستطلاع بأن أماكن عملهم لا تملك أي إجراءات محددة لدعمهم. ويُقصد بمصطلح LGBTQ المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًا والمتحيرين جنسيًا.

ومع ذلك، فقد تحسنت النسبة بشكل طفيف من 57.2% في عام 2022 إلى 60.4% في عام 2023، وذلك وفقًا للاستطلاع الذي أجرته منظمة ”نيجيرو دايفرسيتي“، وهي منظمة غير ربحية تُعنى بالأقليات الجنسية.



لم تشهد نسبة المستجيبين الذين أفصحوا عن ميولهم الجنسية في مكان العمل تغيراً يُذكر بالنسبة للأشخاص المتحولين جنسياً، حيث بلغت 56.4% في عام 2022، و53.3% في عام 2023، و54.3% في عام 2024.

أما بالنسبة لباقي الأقليات الجنسية، فقد بلغت النسبة 39.9% في عام 2024، بانخفاض عن 42.8% في عام 2022 و45.8% في عام 2023.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)