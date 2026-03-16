طوكيو وواشنطن تبحثان أمن مضيق هرمز وسط تصاعد التوترات

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الدفاع اليابانية يوم الإثنين أن وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث اتفقا على الحفاظ على تواصل وثيق في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال اتصال هاتفي استمر 30 دقيقة مساء الأحد، استعرض هيغسيث آخر التطورات وقدم تقييماً للوضع الإقليمي.

وأكد كويزومي أن الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق هرمز، بما في ذلك أمن الملاحة فيه، يمثل ”أهمية بالغة للمجتمع الدولي“، بما في ذلك اليابان.

وفيما يتعلق بالتزام الولايات المتحدة بتعزيز قدرات الردع والاستجابة في إطار التحالف الياباني الأمريكي، أوضح هيغسيث أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط لا تؤثر على الوضع الحالي للقوات الأمريكية المتمركزة في اليابان، وأنها ما زالت في حالة جاهزية كاملة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حض يوم السبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن العديد من الدول، وخاصة المتضررة من محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز، سترسل سفناً حربية بالتعاون مع الولايات المتحدة لضمان بقاء المضيق مفتوحاً وآمناً.