اليابان تسحب من احتياطيات النفط بعد إغلاق مضيق هرمز

طوكيو - (جيجي برس)-- بدأت الحكومة اليابانية يوم الاثنين السحب من احتياطياتها النفطية لمواجهة الإغلاق الفعلي لـ مضيق هرمز من قبل إيران، وذلك ردًا على الضربات الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران.

وتُعد هذه أول عملية من هذا النوع منذ أربع سنوات، إذ تعتزم الحكومة الإفراج من الاحتياطي الخاص التابع للقطاع الخاص عن كمية تعادل استهلاك 15 يومًا من الطلب المحلي بدءًا من يوم الاثنين، كما تخطط للإفراج عن كمية تعادل استهلاك 30 يومًا من الاحتياطي الحكومي في أقرب وقت ممكن بحلول أواخر مارس/آذار.

ومن المتوقع أن ينخفض عدد ناقلات النفط الواصلة إلى اليابان بشكل حاد بحلول يوم الجمعة تقريبًا نتيجة إغلاق المضيق، وتأمل الحكومة أن يسهم الإفراج عن الاحتياطي في منع اضطراب إمدادات المنتجات النفطية.

وفي الجريدة الرسمية الصادرة يوم الاثنين، خفّضت الحكومة الحد الأدنى للاحتياطي النفطي الذي يُطلب من شركات تكرير النفط وغيرها من الشركات الاحتفاظ به من 70 يومًا إلى 55 يومًا.

وحتى نهاية العام الماضي، بلغ حجم الاحتياطي النفطي لدى القطاع الخاص ما يعادل استهلاك 101 يوم، ويتم تخزينه في خزانات داخل مصافي النفط المحلية.