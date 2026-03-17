الساكورا تعلن قدوم الربيع: أول تفتح لأزهار الكرز في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA) يوم الاثنين أن أشجار الكرز من نوع ”سومي-يوشينو“ (Somei Yoshino)، الأكثر شهرة في اليابان، بدأت بالتفتح في مدن كوفو (محافظة ياماناشي) وجيفو (محافظة غيفو) بوسط البلاد، وكوتشي (محافظة كوتشي) غربها، مسجلةً أولى مراحل تفتح أزهار الكرز لهذا الموسم على مستوى اليابان.

وكانت كوتشي أول مدينة تشهد تفتح الأزهار للعام الثالث على التوالي، حيث بدأت أشجار الكرز فيها بالتفتح قبل ستة أيام من المعدل المعتاد، وسبعة أيام قبل العام الماضي. أما في كوفو، فقد سجلت أبكر تفتح منذ بدء التسجيلات الرسمية عام 1953، متقدمة تسعة أيام عن المعدل المعتاد وعشرة أيام عن العام السابق، مما يجعلها واحدة من أسرع السنوات تفتحًا في تاريخ المدينة. وفي جيفو، عادل تاريخ التفتح الأول الأرقام القياسية المسجلة سابقًا في أعوام 1989 و2021 و2023، حيث تقدم تسعة أيام عن المعدل المعتاد وتسعة أيام عن العام الماضي.

يعزى هذا التفتح المبكر إلى درجات الحرارة الأعلى من المعتاد التي سادت خلال الشهر الماضي في هذه المناطق، مما ساهم في تسريع نمو البراعم وانفتاح الأزهار. وفقًا لبيانات الوكالة، يُعد هذا البداية الرسمية لـ”الساكورا زينسن“ (Sakura Zensen)، أو ”جبهة أزهار الكرز“، التي تنتقل تدريجيًا شمالًا عبر البلاد، ومن المتوقع أن تستمر في التقدم خلال الأسابيع المقبلة، مع توقعات بتفتح الأزهار في مدن كبرى مثل طوكيو وناغويا قريبًا.

يُعد موسم أزهار الكرز (هانامي) من أبرز التقاليد اليابانية، حيث يجتمع الناس تحت الأشجار للاحتفال بالربيع والتأمل في جمال الطبيعة الزائل. ومع هذا التفتح المبكر، يتوقع خبراء الطقس أن يشهد الموسم إقبالًا سي









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)