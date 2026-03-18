92 % من طلاب الجامعات الباحثين عن عمل في اليابان يحصلون على عروض عمل

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارتا العمل والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا اليابانيتان يوم الثلاثاء، أن 92% من طلاب الجامعات الذين يتوقع تخرجهم في مارس 2026 قد حصلوا على عروض عمل غير رسمية (شكوكو) حتى الأول من فبراير 2026. ورغم أن هذا المعدل يمثل انخفاضًا طفيفًا بمقدار 0.6 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق – وهو أول تراجع منذ خمس سنوات – إلا أنه يبقى مرتفعًا جدًا، ويُعد من بين أعلى المعدلات المسجلة منذ عام 2000، مدفوعًا بشكل رئيسي بنقص العمالة المزمن في سوق العمل الياباني.

وبحسب الإحصاءات، بلغ معدل الحصول على عروض عمل للطلاب الذكور 90.9%، بانخفاض 0.7 نقطة مئوية عن العام الماضي، بينما سجلت الطالبات 93.4%، بانخفاض أقل قدره 0.4 نقطة. ولا يزال الفارق بين الجنسين قائمًا، حيث تتمتع الطالبات بمعدل أعلى نسبيًا في معظم السنوات الأخيرة.

من حيث التخصصات، انخفض معدل الحصول على عروض عمل لطلاب العلوم الإنسانية والاجتماعية بمقدار 0.8 نقطة ليصل إلى 91.9%، في حين شهد طلاب العلوم (بما في ذلك الهندسة والعلوم الطبيعية) ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 0.4 نقطة ليبلغ 92.8%. ويعكس هذا التباين الطلب القوي المستمر على المهندسين والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والعلوم، مقارنة ببعض التخصصات الإنسانية التي تواجه منافسة أكبر.

وعلى المستوى الإقليمي، سجلت منطقتا تشوغوكو وشيكوكو أعلى معدل على الإطلاق بلغ 94.2%، بزيادة ملحوظة قدرها 6.2 نقطة مئوية عن العام السابق، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في فرص العمل في المناطق الغربية. كما ارتفع المعدل أيضًا في مناطق كينكي (منطقة أوساكا وكيوتو)، وتشوبو (منطقة ناغويا)، وكيوشو، في حين ظل المعدل مستقرًا نسبيًا في منطقة كانتو (بما في ذلك طوكيو)، التي تضم أكبر عدد من الخريجين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)