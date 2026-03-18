اليابان تحث إيران على ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز

طوكيو - (جيجي برس)-- حث وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، يوم الثلاثاء، إيران على الوقف الفوري للهجمات على المنشآت المدنية في دول الخليج، وأي أعمال تهدد سلامة الملاحة في مضيق هرمز.

وجاء هذا الطلب من موتيغي خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وكانت هذه المكالمة الهاتفية الثانية بين الوزيرين منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران أواخر الشهر الماضي.

وأعرب موتيغي عن قلقه إزاء الوضع الراهن الذي تشهده العديد من السفن المرتبطة باليابان العالقة في الخليج العربي، ودعا إيران إلى ”اتخاذ الإجراءات المناسبة“ لضمان سلامة جميع السفن هناك.

وشرح عراقجي موقف إيران، واتفق الوزيران على مواصلة التواصل لتهدئة الوضع في أسرع وقت ممكن. كما دعا موتيغي إلى الإفراج المبكر عن المواطنين اليابانيين الاثنين المحتجزين حاليًا في إيران.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)