ترامب: لم نعد بحاجة إلى أي دعم من اليابان أوغيرها بخصوص إيران

واشنطن - (جيجي برس)-- صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة من اليابان وغيرها في عملياتها العسكرية ضد إيران، متراجعًا بذلك عن طلبه السابق من دول، من بينها اليابان، إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب إن الحكومة الأمريكية أُبلغت من قبل ”معظم“ حلفائها في الناتو بأنهم لا يرغبون في التورط في العمليات العسكرية.

وأعرب ترامب عن استيائه الشديد قائلًا: ”سنحميهم، لكنهم لن يقدموا لنا أي مساعدة، خاصةً في وقت الحاجة“.

ثم أضاف أن الولايات المتحدة حققت نجاحًا عسكريًا في العمليات الإيرانية، وبالتالي فإن واشنطن ”لم تعد بحاجة“ أو ”ترغب“ في مساعدة أعضاء الناتو.

وقال: ”لم نكن بحاجة إليها أبدًا!“، مضيفًا: ”وكذلك اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)