ارتفاع غير مسبوق في طلبات الاستشارة حول العنف الأسري في اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تلقت الشرطة اليابانية 98289 طلب استشارة بشأن العنف الأسري عام 2025، بزيادة قدرها 3.5% على أساس سنوي، مسجلةً بذلك أعلى مستوى لها منذ دخول قانون منع هذه الأفعال حيز التنفيذ عام 2001، وفقاً لبيانات وكالة الشرطة الوطنية الصادرة يوم الخميس.

ويشهد هذا العدد ارتفاعاً سنوياً للعام الثاني والعشرين على التوالي. وشكّل الرجال نحو 30% من الضحايا.

ومن بين هذه الحالات، اتخذت الشرطة إجراءات بشأن 8,358 قضية، بانخفاض قدره 0.7%. وشكّلت حالات العنف والاعتداء نحو 90% من إجمالي القضايا، بينما بلغت حالات القتل والشروع في القتل 128 قضية، في حين كانت 88 قضية تتعلق بانتهاكات أوامر الحماية وغيرها من أوامر حماية الضحايا.

ارتفع عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا والذين أحالتهم الشرطة إلى مراكز استشارات الأطفال للاشتباه في تعرضهم للإيذاء بنسبة طفيفة بلغت 0.2%، ليصل إلى 122,588 طفلًا.

في المقابل، انخفضت حالات إساءة معاملة الأطفال التي أدت إلى اعتقالات أو إجراءات شرطية أخرى بنسبة 2.2% لتصل إلى 2,592 حالة، كما انخفض عدد الضحايا في هذه الحالات بنسبة 2% ليصل إلى 2,647 ضحية، مسجلًا بذلك ثاني أعلى نسبة انخفاض.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)