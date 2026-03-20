بداية موسم الساكورا… أشجار الكرز تتفتح في قلب طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يوم الخميس أن شجرة الكرز الشهيرة في ضريح ياسوكوني بوسط طوكيو قد بدأت بالإزهار رسميًا لهذا الموسم، مسجلةً بداية موسم ”هانامي“ (مشاهدة أزهار الكرز) في العاصمة.

يُعد تفتح أزهار ”سومي-يوشينو“ في ياسوكوني مؤشرًا رئيسيًا لموسم الكرز في طوكيو، حيث يُراقب مراقبو الوكالة هذه الشجرة تحديدًا لإعلان ”أول إزهار“ (كايكا) و”الإزهار الكامل“ (مانكاي) في المدينة. وجاء هذا التفتح قبل خمسة أيام من المعدل السنوي الطبيعي (الذي يقع عادة حول 24 مارس/ آذار)، وقبل العام الماضي أيضًا، مما يجعله من بين أبكر السنوات في السجلات الحديثة.

في وقت سابق من الأسبوع نفسه، أُبلغ عن أول إزهار لأزهار ”سومي-يوشينو“ في مدن كوفو (محافظة ياماناشي) وجيفو (محافظة غيفو) بوسط اليابان، وكوتشي (محافظة كوتشي) غربًا يوم الاثنين 16 مارس، ثم في ناغويا (محافظة آيتشي) يوم الثلاثاء 17 مارس. ويوم الخميس 19 مارس، وردت تقارير مشابهة من هيروشيما (محافظة هيروشيما) غرب البلاد، مما يشير إلى تقدم سريع لـ”جبهة أزهار الكرز“ (ساكورا زينسن) شمالًا.

يُعزى هذا التفتح المبكر بشكل رئيسي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ عن المعدل خلال شهر فبراير 2026 في معظم أنحاء اليابان، خاصة في المناطق الوسطى والغربية، حيث سجلت درجات حرارة أعلى من المعتاد بـ2 إلى 4 درجات مئوية في بعض المناطق، مما ساهم في تسريع خروج البراعم من مرحلة ”السبات“ وانفتاح الأزهار.

ومع استمرار الطقس الدافئ المتوقع خلال الأيام المقبلة، يتوقع خبراء الأرصاد أن يصل الإزهار الكامل في طوكيو إلى ذروته في نهاية مارس أو بداية أبريل، وهو أبكر من المعتاد بأسبوع تقريبًا. ويُنصح عشاق "الهانامي" بمراقبة التطورات اليومية، حيث يمكن أن تتأثر فترة الإزهار الجميلة بأي تغيرات جوية مفاجئة، مثل الأمطار أو الرياح القوية.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)