اليابان تعيد دعم البنزين مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

طوكيو - (جيجي برس)-- استأنفت الحكومة اليابانية دعمها لتجار الجملة للنفط يوم الخميس، بهدف خفض أسعار البنزين بالتجزئة إلى حوالي 170 ينًا للتر الواحد، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وكان الدعم قد توقف في نهاية العام الماضي عند إلغاء الضريبة الإضافية المؤقتة على البنزين.

وجاء استئناف الدعم بعد ارتفاع أسعار النفط الخام عقب إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لشحن النفط، ردًا على الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ووفقًا لوزارة الصناعة، ارتفع متوسط ​​سعر البنزين العادي بالتجزئة في اليابان إلى مستوى قياسي بلغ 190.8 ينًا للتر الواحد يوم الاثنين. وقفز متوسط ​​السعر 29 ينًا عن الأسبوع السابق، مسجلًا بذلك أعلى زيادة أسبوعية على الإطلاق.

وخلال الأسبوع الذي يبدأ يوم الخميس، ستقدم الحكومة دعمًا قدره 30.20 ينًا للتر الواحد لتجار الجملة للنفط. خفضت بعض محطات الوقود في المناطق الريفية أسعارها في ذلك اليوم، بينما أبقت محطات أخرى على أسعارها دون تغيير. ومن المتوقع أن تتضح آثار الدعم الحكومي بشكل أكبر خلال أسبوع أو أسبوعين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)