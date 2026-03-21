ترامب يقارن بين هجوم بيرل هاربر والضربات الأمريكية لإيران في لقاء مع رئيسة وزراء اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً خلال اجتماعه مع رئيسة الوزراء اليابانية سناء تاكايتشي في البيت الأبيض يوم الأربعاء، بعد أن مازح بشأن هجوم اليابان على بيرل هاربر عام 1941 أثناء مناقشة الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة ضد إيران.

جاء التعليق خلال جلسة أسئلة وأجوبة في مستهل الاجتماع، عندما سأل أحد الصحفيين ترامب عن سبب عدم إبلاغ واشنطن حلفاءها – بمن فيهم اليابان – مسبقاً بالعمليات العسكرية ضد إيران. فرد الرئيس الأمريكي بأن الهدف كان ”شن هجوم مفاجئ“، ثم أضاف مازحاً: ”من يعرف المفاجأة أفضل من اليابان؟ لماذا لم تخبروني عن بيرل هاربر؟“

كانت رئيسة الوزراء تاكايتشي جالسة إلى جانبه مباشرة، فاتسعت عيناها للحظة تعبيراً عن الدهشة الواضحة، لكنها سرعان ما تجاهلت التعليق تماماً واستمرت في الابتسام بهدوء دون الرد عليه. ولم يتطرق أي من الجانبين إلى الموضوع مجدداً خلال بقية الجلسة.

يُذكر أن هجوم بيرل هاربر في 7 ديسمبر/ كانون الأول 1941، الذي شنته القوات اليابانية على القاعدة البحرية الأمريكية في هاواي دون إعلان حرب مسبق، أسفر عن تدمير جزء كبير من الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، مما دفع الولايات المتحدة إلى إعلان الحرب على اليابان في اليوم التالي، ودخولها الحرب العالمية الثانية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)