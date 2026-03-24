سد فجوة العمالة: تدريب أجانب على صيانة البنية التحتية للقطارات في اليابان

فوكوشيما - (جيجي برس)-- أطلقت شركة سكك حديد شرق اليابان برنامجًا تدريبيًا يهدف إلى تأهيل نحو 100 عامل أجنبي سنويًا ضمن برنامج العمالة الماهرة المحدد في اليابان، وذلك في ظل النقص الحاد في العمالة بقطاع صيانة السكك الحديدية.

ومن المتوقع أن يجد العمال المُدرّبون فرص عمل في شركات السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد، مما يثير التساؤلات حول إمكانية مساهمتهم في تخفيف حدة نقص العمالة.

وفي 6 مارس، عُرضت لقطات من البرنامج على الصحافة في مركز التدريب العام التابع لشركة سكك حديد شرق اليابان في شيراكاوا، محافظة فوكوشيما، شمال شرق اليابان.

وحضر 113 مشاركًا من أربع دول، من بينها إندونيسيا وفيتنام، محاضرات باللغة اليابانية، وشاركوا في تدريبات عملية شملت تحريك القضبان على مسار تدريبي وتشغيل آلات دكّ الحصى الموضوع أسفل القضبان.

حوالي 60% من المشاركين لديهم خبرة في المشاركة في برامج التدريب التقني في اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)