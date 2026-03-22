رئيسة وزراء اليابان تضع زهورًا في مقبرة أرلينغتون الوطنية في الولايات المتحدة

واشنطن - (جيجي برس)-- زارت رئيسة الوزراء اليابانية، تاكايتشي ساناي، مقبرة أرلينغتون الوطنية قرب واشنطن صباح الجمعة، ووضعت باقة من الزهور على قبر الجندي المجهول.

وضعت رئيسة الوزراء إكليلاً من الزهور الحمراء والبيضاء، مُزيّناً بعلم هينومارو، العلم الوطني الياباني، وأدت صلاة صامتة، وسط حضور حاشد من العامة.

ومن العادات المتبعة لدى رؤساء الوزراء اليابانيين وضع الزهور في المقبرة خلال زياراتهم لواشنطن.

بعد ظهر الجمعة، غادرت تاكايتشي، التي كانت تزور الولايات المتحدة لحضور قمة مع الرئيس دونالد ترامب، قاعدة أندروز الجوية المشتركة التابعة لسلاح الجو الأمريكي قرب واشنطن على متن طائرة حكومية يابانية متجهةً إلى اليابان.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)