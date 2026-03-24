مدرسة الحرف اليدوية لشعب الأينو تنقل ثقافتهم إلى الطلاب

هوكايدو - (جيجي برس)-- من المقرر أن يتخرج طلاب الدفعة الأولى من مدرسة الحرف اليدوية لشعب الأينو في هوكايدو، أقصى شمال اليابان، قريبًا، بعد إتمام تدريبهم لاكتساب مهارات هذه المجموعة العرقية الأصلية.

في مركز أكان أينو للحرف اليدوية ”هاريكيكي“، الذي افتُتح في مايو/ أيار 2024 على ضفاف بحيرة أكان في مدينة كوشيرو، يعمل الحرفيون المحليون على رعاية الأجيال القادمة، من خلال تعليم التقنيات التقليدية، مثل نحت الخشب والتطريز، للطلاب، بمن فيهم الشباب، القادمين من هوكايدو ومناطق أخرى من البلاد.

”هاريكيكي“ تعني ”المجتهد“ بلغة الأينو. يدرس حاليًا ثمانية طلاب - أربعة من الدفعة الأولى، الذين التحقوا بالمدرسة عام 2024، وأربعة من الدفعة الثانية، الذين التحقوا عام 2025 - خمسة أيام في الأسبوع.

سيتخرج في نهاية هذا الشهر أربعة طلاب من الدفعة الأولى - اثنان من هوكايدو، وواحد من محافظة غيفو، وواحد من محافظة ميه، وكلاهما في وسط اليابان.

يقضي الطلاب في هذا المعهد عامين في تعلم صناعة آلة الموكوري (آلة نفخية فموية) وسكين الماكيري (سكين صغيرة)، بالإضافة إلى مهارات التطريز. كما يدرسون لغة وتاريخ شعب الأينو، بهدف نقل ثقافتهم للأجيال القادمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)