ارتفاع الأسعار وتكاليف العمالة يهدد آلات البيع في اليابان

وفقًا لشركة أبحاث طوكيو إنريو سوكن، كانت آلات البيع في السابق أكبر قناة مبيعات للمشروبات، لكن بحلول عام 2024 تفوقت عليها المتاجر الكبرى، التي تبيع المنتجات بأسعار أقل، ثم متاجر التجزئة الصغيرة.

مع رفع شركات المشروبات للأسعار الموصى بها، يشعر المستهلكون بشكل متزايد أن المنتجات المباعة عبر آلات البيع مرتفعة الثمن نسبيًا.

انخفض عدد آلات بيع المشروبات الغازية في جميع أنحاء البلاد من 2.47 مليون في 2014 إلى 2.04 مليون. وقال مسؤول في إنريو سوكن: ”تستمر ربحية آلات البيع في التدهور“.

وفي خطوة بارزة، أعلنت شركة سابورو القابضة في 5 مارس/آذارانسحابها من نشاط آلات البيع، وبيع النشاط التجاري، بما في ذلك حوالي 40 ألف آلة بيع، لشركة لايف درينك.