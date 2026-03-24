تحت الأرض… اليابان تستعد لأسوأ السيناريوهات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تعتزم الحكومة اليابانية تخصيص المزيد من المنشآت تحت الأرض كملاجئ طوارئ مؤقتة لحماية السكان في حال وقوع هجمات مسلحة.

وأكدت الحكومة أنها ستستغل المساحات تحت الأرض على أكمل وجه، لما تتمتع به من أمان أكبر.

وحتى أبريل/ نيسان 2025، تم تخصيص نحو 61 ألف منشأة في جميع أنحاء البلاد كملاجئ طوارئ مؤقتة بموجب قانون الحماية المدنية، بسعة استيعابية تصل إلى 155.2% من إجمالي السكان. ومن بينها، حوالي 4 آلاف منشأة تحت الأرض بسعة استيعابية لا تتجاوز 5.5%.

وتُشكل المرافق العامة نحو 90% من الملاجئ المخصصة. وتعتزم الحكومة تشجيع تخصيص الممرات ومواقف السيارات الخاصة تحت الأرض من خلال وضع نظام مكافآت لتحفيز التعاون مع القطاع الخاص.

وفي المناطق الحضرية، تهدف الحكومة إلى توفير ملاجئ تغطي 100% من السكان خلال ساعات النهار، بمن فيهم المسافرون.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)