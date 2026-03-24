الحكومة اليابانية تُقرّ مشروع قانون لتوسيع نطاق حظر تحليق الطائرات المسيّرة

طوكيو - (جيجي برس)-- وافقت الحكومة اليابانية، يوم الثلاثاء، على مسودة تعديل لقانون الطائرات المسيّرة، تدعو إلى توسيع نطاق حظر التحليق ليشمل مسافة كيلومتر واحد من المنشآت الحيوية.

ويهدف هذا التوسع إلى ضمان مسافة كافية لحماية المنشآت الرئيسية، في ضوء التحسينات التي طرأت على أداء الطائرات المسيّرة، كزيادة سرعتها. كما سيتم تعديل العقوبات المفروضة على تحليق الطائرات المسيّرة غير القانوني.

ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 20 يومًا من إصداره، في حال إقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية التي تنتهي في يوليو.

وبموجب القانون الحالي، يُحظر تحليق الطائرات المسيّرة في المناطق الحمراء - فوق مواقع المنشآت الحيوية كالمؤسسات الحكومية والقصر الإمبراطوري ومحطات الطاقة النووية - وفي المناطق الصفراء، أو ضمن مسافة 300 متر من هذه المواقع.

وبلغ عدد المنشآت الخاضعة لقيود حظر التحليق، والتي تشمل أيضًا قواعد قوات الدفاع الذاتي والمطارات، 484 منشأة حتى نهاية العام الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)