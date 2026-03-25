اليابان تبدأ ضخ احتياطاتها النفطية لمواجهة اضطرابات السوق وارتفاع الأسعار

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية، يوم الثلاثاء، أنها ستبدأ، اعتبارًا من يوم الخميس، في صرف احتياطيات النفط الوطنية التي تعادل 30 يومًا من الاستهلاك المحلي، أي ما يعادل 8.5 مليون كيلولتر تقريبًا.

كما قررت الحكومة تخصيص 800.7 مليار ين إضافية من احتياطيات ميزانيتها للسنة المالية 2025 لتمويل دعم البنزين وبرامج مساعدات أخرى.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار إمدادات المنتجات النفطية وكبح أسعار البنزين، تحسبًا لاحتمال استمرار حصار مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لنقل النفط الخام من الشرق الأوسط، في ظل استمرار التوترات في المنطقة عقب الصراع بين القوات الأمريكية الإسرائيلية والإيرانية.

وتستورد اليابان أكثر من 90% من وارداتها من النفط الخام من الشرق الأوسط. وقد حال الحصار الفعلي دون مرور ناقلات النفط عبر المضيق، ما يعني أن واردات اليابان من النفط الخام ستشهد على الأرجح انخفاضًا حادًا قريبًا.

وفي هذا السياق، ستفرج الحكومة عن مخزونها النفطي لأول مرة منذ عام 2022، وذلك بعد وقت قصير من بدء روسيا عدوانها العسكري الشامل على أوكرانيا في أواخر فبراير/ شباط من ذلك العام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)