اليابان تُدرج الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتب المرحلة الثانوية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- من المقرر إدراج جوانب مختلفة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتب المدارس الثانوية اليابانية التي ستُستخدم ابتداءً من السنة المالية 2027.

وأعلنت وزارة التعليم يوم الثلاثاء أن 220 كتابًا مدرسيًا لـ 11 مادة، مخصصة بشكل أساسي لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانويين ابتداءً من السنة المالية التي تبدأ في أبريل/ نيسان 2027، قد اجتازت الجولة الثانية من عمليات التدقيق التي أُجريت وفقًا لإرشادات المناهج الدراسية الحالية.

وقد رُفضت أربعة كتب مدرسية لعدم ملاءمتها بسبب عيوب جوهرية في تركيبها.

وتتضمن العديد من الكتب المدرسية لمواد المعلومات، والتربية المدنية، والفنون الجميلة، واللغة اليابانية، شروحات حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك كيفية تعلم النظام وتوليده للنصوص والصور والبيانات الأخرى، وكيفية استخدامه، بالإضافة إلى قضايا مثل المعلومات المضللة والمغلوطة، وانتهاك حقوق النشر.

بلغ عدد الآراء المقدمة في عملية الفرز 4300 رأي، بانخفاض قدره 3509 رأي عن الفرز السابق في السنة المالية 2021. وجاء هذا الانخفاض نتيجة احتفاظ العديد من الناشرين بشكل أساسي بتكوينات كتبهم المدرسية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)