عنصر من قوات الدفاع الذاتي اليابانية يقتحم مبنى السفارة الصينية في طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ألقت الشرطة القبض، يوم الثلاثاء، على عنصر من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بتهمة اقتحام مبنى السفارة الصينية في طوكيو في اليوم نفسه.

وقد ألقت إدارة الأمن العام التابعة لشرطة العاصمة طوكيو القبض على الملازم الثاني كوداي موراتا، 23 عامًا، من مدينة إبينو بمحافظة ميازاكي، جنوب غرب اليابان.

واعترف موراتا بالتهم الموجهة إليه خلال استجواب الشرطة، قائلاً: ”أردت إيصال رأيي إلى السفير (الصيني) (في اليابان). كنت أخطط لقتل نفسي ومباغتة (السفير) ما لم يتم قبول رأيي“.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

وقد عثر مسؤول في السفارة على موراتا متسللاً إلى حرم السفارة في حي ميناتو بالعاصمة اليابانية حوالي الساعة التاسعة صباحًا يوم الثلاثاء. طلب موراتا مقابلة مع السفير وتم احتجازه، وفقًا لمكتب شرطة العاصمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)