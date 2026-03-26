الحكومة اليابانية وطوكيو تبحثان تدابير مواجهة ثوران جبل فوجي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- عقد مكتب مجلس الوزراء الياباني وحكومة طوكيو الكبرى، يوم الأربعاء، الاجتماع الأول لمجلس معنيّ بتدابير التعامل مع الرماد البركاني المتساقط على منطقة طوكيو الكبرى من جبل فوجي في حال ثورانه.

واتفق أعضاء المجلس على مناقشة كيفية الحفاظ على استمرارية عمل البنية التحتية، كالسكك الحديدية والطرق وشبكات الاتصالات، وكيفية تأمين أنظمة نقل البضائع مع ضمان استمرار الحياة اليومية قدر الإمكان، وذلك بالاستناد إلى طوكيو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 14 مليون نسمة، كنموذج يُحتذى به.

وسيشكل المجلس فرق عمل معنية بقضايا مثل ضمان استمرار الحياة اليومية، وتوفير المعلومات للسكان، والتخلص من الرماد البركاني المتساقط من جبل فوجي، الذي يقع بين محافظتي شيزوكا وياماناشي في وسط اليابان. وتجاور ياماناشي طوكيو.

وبعد مناقشة فرق العمل للتدابير المحددة، سيعقد المجلس اجتماعاً آخر في السنة المالية 2026، التي تبدأ الشهر المقبل.

يضم المجلس ممثلين عن حكومات محافظات سايتاما وتشيبا وكاناغاوا، وكلها مجاورة لطوكيو، بالإضافة إلى مسؤولين عن شركات تشغيل السكك الحديدية وموردي الطاقة وشركات الاتصالات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)