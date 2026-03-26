اليابان تدرس بعناية إمكانية إزالة الألغام في مضيق هرمز

طوكيو - (جيجي برس)-- قد يكون إرسال وحدة من قوات الدفاع الذاتي البحرية لإزالة الألغام إلى مضيق هرمز، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، خيارًا مطروحًا أمام اليابان للمساعدة في ضمان سلامة هذا الممر المائي الحيوي لنقل النفط.

تتمتع قوات الدفاع الذاتي البحرية بقدرة عالية على إزالة الألغام البحرية. وقد أُرسلت وحدة منها إلى الخليج العربي عام 1991، بعد انتهاء حرب الخليج، في مهمة لإزالة الألغام.

ومع ذلك، تعتزم الحكومة دراسة إمكانية إرسال وحدة من قوات الدفاع الذاتي البحرية إلى مضيق هرمز بعناية، مع مراقبة تحركات الدول الأخرى، ومراعاة القوانين المحلية وتأثير ذلك على منظومة الدفاع اليابانية.

وتدرس اليابان كيفية المساهمة في ضمان سلامة الملاحة البحرية في المضيق، الذي أغلقته إيران فعليًا في خضم نزاعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

في اجتماع لجنة الميزانية بمجلس المستشارين يوم الأربعاء، قالت رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي إن الحكومة ستتخذ قراراً بشأن ما إذا كانت سترسل وحدة كاسحة ألغام تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية في المستقبل ”وفقاً للقانون مع مراقبة الوضع“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)