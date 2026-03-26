سوني هوندا موبيليتي توقف تطوير وبيع السيارات الكهربائية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة سوني هوندا موبيليتي (Sony Honda Mobility)، الشركة المشتركة بين مجموعة سوني وشركة هوندا موتور، يوم الأربعاء، وقف تطوير وبيع سياراتها الكهربائية بالكامل، في خطوة تعكس تحديات كبيرة تواجه سوق السيارات الكهربائية.

جاء هذا القرار بعد مراجعة هوندا لاستراتيجيتها في مجال السيارات الكهربائية، التي أعلنت عنها في 12 مارس، وسط انكماش الطلب في السوق الأمريكية وتغيرات في السياسات التجارية. وأدى ذلك إلى صعوبة استمرار المشروع المشترك، الذي كان يعتمد بشكل أساسي على تقنيات ومنصات الإنتاج التي تقدمها هوندا.

تأسست سوني هوندا موبيليتي في عام 2022 بهدف تطوير سيارات كهربائية فاخرة تجمع بين خبرة سوني في الترفيه والتكنولوجيا ومهارة هوندا في صناعة السيارات. كان من المقرر أن تبدأ الشركة تسليم سيارتها الأولى ”أفيلا 1“ (Afeela 1) في الولايات المتحدة خلال الربيع الحالي، مع خطط لإطلاق طراز ثانٍ. إلا أن الشركة قررت إلغاء كلا المشروعين.

وأكدت الشركة أنها سترد كامل المبالغ المدفوعة مسبقًا (الودائع) للعملاء الأمريكيين الذين حجزوا السيارة ”أفيلا 1“. كما كان من المخطط بدء بيعها في اليابان خلال النصف الأول من عام 2027، وهو ما تم إلغاؤه أيضًا.

ستناقش سوني هوندا موبيليتي مستقبلها وتوجهاتها التجارية المقبلة مع الشركتين الأم (سوني وهوندا)، بما في ذلك إمكانية إعادة تقييم دور الشركة المشتركة في قطاع التنقل المستقبلي. ومن المتوقع الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن.

يأتي هذا التطور في سياق تراجع عدد من شركات السيارات العالمية عن خططها الطموحة في مجال السيارات الكهربائية، بسبب تباطؤ الطلب، ارتفاع التكاليف، والمنافسة الشديدة، خاصة في السوق الأمريكية. ويُعد إلغاء مشروع ”أفيلا“ ضربة للشراكة بين عملاقي التكنولوجيا والسيارات في اليابان، اللتين كانتا تأملان في تقديم تجربة تنقل فريدة تجمع بين الترفيه الرقمي والأداء العالي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)