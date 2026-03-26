اليابان تبدأ ضخ النفط من مخزوناتها الاحتياطية

طوكيو - (جيجي برس)-- بدأت الحكومة اليابانية، يوم الخميس، ضخ احتياطيات النفط الحكومية، في محاولة لضمان استقرار إمدادات المنتجات النفطية في ظل الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل إيران.

وهذه هي أول عملية ضخ من نوعها منذ العملية السابقة التي جاءت ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وسيتم هذه المرة ضخ حوالي 8.5 مليون كيلولتر، أي ما يعادل 30 يومًا من الاستهلاك المحلي، من قواعد احتياطيات النفط في جميع أنحاء البلاد.

وفي يوم الخميس، نُقل النفط الخام من قاعدة كيكوما الوطنية لتخزين النفط في مدينة إيماباري غرب البلاد، بمحافظة إهيمه، إلى مصفاة نفط قريبة تديرها شركة تايو للنفط، عبر خط أنابيب.

وكانت الحكومة قد بدأت بالفعل ضخ ما يكفي من النفط لمدة 15 يومًا من احتياطيات القطاع الخاص منذ 16 مارس/ آذار.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)