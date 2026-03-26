الولايات المتحدة توافق على دعم تطوير صواريخ انزلاقية فائقة السرعة في اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة الأمريكية، يوم الأربعاء، موافقتها على تقديم الدعم لليابان في تطوير صواريخ الانزلاق فائقة السرعة المطورة.

وبموجب برنامج الدعم، ستدفع اليابان 340 مليون دولار أمريكي مقابل الحصول على مساعدة في تطوير هذه الصواريخ، بما في ذلك إجراء اختبارات عليها في الولايات المتحدة.

وتُطلق صواريخ الانزلاق فائقة السرعة من الأرض، وتطير بسرعات تفوق سرعة الصوت من ارتفاعات شاهقة، وتتخذ مسارات غير منتظمة، مما يجعل اعتراضها صعباً. وتعمل الحكومة اليابانية على تطوير هذه الصواريخ كجزء من قدراتها على المواجهة عن بُعد، لضرب وحدات العدو التي تهبط على جزر نائية من خارج مداها.

وتعتزم وزارة الدفاع اليابانية نشر النموذج الحالي من صواريخ الانزلاق فائقة السرعة محلياً يوم الثلاثاء. وتسعى الوزارة إلى تطوير هذه الصواريخ من خلال زيادة مداها وتمكينها من الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها: ”سيؤدي هذا الدعم إلى تحسين قدرة اليابان على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير الدفاع للجزر النائية“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)