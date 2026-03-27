جريمة طعن في طوكيو: قتيلة والمهاجم ينتحر

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- طُعنت امرأة حتى الموت يوم الخميس في مجمع صن شاين سيتي التجاري بحي هيغاشي-إيكيبوكورو في منطقة توشيما بطوكيو، وانتحر المهاجم.

وقع الحادث في متجر بوكيمون سنتر ميغا طوكيو، المتخصص في بيع منتجات شخصيات بوكيمون، والواقع في الطابق الثاني من المجمع. تلقت الشرطة بلاغًا طارئًا حوالي الساعة 7:15 مساءً يفيد بوجود شخص مسلح بسكين داخل المتجر.

أفادت شرطة العاصمة طوكيو أن رجلاً في العشرينات من عمره على ما يبدو طعن عاملة في المتجر، وهي أيضًا في العشرينات من عمرها، ثم طعن نفسه في رقبته.

وأكدت الشرطة وفاة كليهما بعد نقلهما إلى المستشفى.

كان المتجر مفتوحًا وقت وقوع الحادث. دخل الرجل المتجر بمفرده، ثم توجه نحو المرأة وطعنها عدة مرات، بما في ذلك في رقبتها، قبل أن يطعن نفسه.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)