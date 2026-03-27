انخفاض قياسي في حالات الانتحار باليابان خلال 2025

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر التقرير الحكومي النهائي المُعدّل الصادر يوم الجمعة أن عدد ضحايا الانتحار في اليابان انخفض لأول مرة في التاريخ المسجل إلى أقل من 20 ألف حالة خلال العام الماضي (2025).

ووفقًا للتقرير الذي أعدته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وكالة الشرطة الوطنية، بلغ إجمالي عدد حالات الانتحار 19188 حالة، بانخفاض قدره 1132 حالة عن العام السابق. ويُعد هذا الرقم أدنى مستوى مسجل منذ بدء الإحصاءات الرسمية عام 1978.

وسُجلت 13176 حالة بين الذكور، بانخفاض 625 حالة، بينما بلغ عدد الحالات بين الإناث 6012 حالة، بانخفاض 507 حالات.

وعلى النقيض من الاتجاه العام الإيجابي، شهدت حالات الانتحار بين طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ارتفاعًا طفيفًا قدره 9 حالات لتصل إلى 538 حالة، وهو رقم يثير قلقًا كبيرًا. وتوزعت الحالات كالتالي: 10 حالات في المرحلة الابتدائية، و172 حالة في المرحلة الإعدادية، و356 حالة في المرحلة الثانوية. ومن بين هؤلاء الطلاب، كان 258 ذكورًا و280 إناثًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)