اليابان تتغير: عدد الأجانب يصل إلى مستوى غير مسبوق

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة خدمات الهجرة يوم الجمعة أن عدد المقيمين الأجانب في اليابان بنهاية عام 2025 ارتفع بنسبة 9.5% مقارنةً بالعام السابق، مسجلاً رقماً قياسياً بلغ 4,125,395 مقيماً، متجاوزاً بذلك حاجز الأربعة ملايين لأول مرة.

وفي الأول من يناير/ كانون الثاني من هذا العام، انخفض عدد الأجانب الذين تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها بنسبة 8.5% مقارنةً بالعام السابق، ليصل إلى 68,488 مقيماً، مسجلاً بذلك العام الثاني على التوالي من الانخفاض.

كما ذكرت الوكالة أن عدد الأجانب الذين دخلوا اليابان العام الماضي ارتفع بنسبة 15.4% مقارنةً بالعام السابق، مسجلاً رقماً قياسياً بلغ 42,430,930 مقيماً، متجاوزاً بذلك حاجز الأربعين مليوناً لأول مرة.

وفي الوقت نفسه، شمل إجمالي عدد المقيمين الأجانب 930,428 شخصاً من الصين، وهي أكبر مجموعة من حيث الجنسية، تليها 681,100 من فيتنام، ثم 407,341 من كوريا الجنوبية.

بحسب وضع الإقامة، شكل المقيمون الدائمون أكبر مجموعة، حيث بلغ عددهم 947,125، يليهم المتخصصون في الهندسة والعلوم الإنسانية والخدمات الدولية، حيث بلغ عددهم 475,790، ثم الطلاب الأجانب، حيث بلغ عددهم 464,784.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)