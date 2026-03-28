اليابان ترفع معدل تشغيل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قررت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية يوم الجمعة رفع قيود التشغيل على محطات توليد الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم لمدة عام واحد، بدءًا من أبريل/ نيسان المقبل السنة المالية 2026، وذلك لتعزيز استقرار إمدادات الطاقة في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن توريد الغاز الطبيعي المسال الناتجة عن تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط.

وخلال اجتماع لجنة خبراء في الوزارة، أوضح المسؤولون الإجراءات الطارئة المتعلقة بسياسة الطاقة استجابة للتوترات الإقليمية. وكان موردو الطاقة قد حُثّوا سابقًا على الحفاظ على معدل تشغيل محطات الفحم – وهي محطات تصدر كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وتتميز بكفاءة توليد منخفضة – عند 50% أو أقل، بهدف تقليل الانبعاثات. إلا أن هذا التقييد لن يُطبق خلال السنة المالية 2026 التي تبدأ في أبريل/ نيسان.



وتأمل الحكومة أن يساهم تعليق هذا التقييد مؤقتًا في ضمان استقرار الإمدادات الكهربائية، خاصة أن نسبة واردات الفحم من مناطق أخرى غير الشرق الأوسط أعلى بكثير مقارنة بالغاز الطبيعي المسال، الذي يعتمد بشكل كبير على المرور عبر مضيق هرمز.

وتتعارض هذه الخطوة مع سياسة الحكومة الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية، لكنها تعطي فيما يبدو الأولوية لضمان استقرار إمدادات الطاقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)