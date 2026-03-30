ارتفاع أسعار النفط يهدد بزيادة جديدة في تكاليف المعيشة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- بعد مرور شهر على بدء الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران، تتزايد المخاوف في اليابان من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مزيد من ارتفاع أسعار الغذاء وغيرها من السلع، مما يزيد الضغط على الشركات والأسر.

وقد أدى الحصار الفعلي الذي تفرضه إيران على مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات النفطية في العالم، إلى ارتفاع أسعار النفط، ما أثر على قطاعات مختلفة مثل المزارع، والحمّامات العامة (السِنتو)، وشركات النقل العام.

ويُعرف النفط الخام بأنه ”شريان الصناعة“، إذ يُعد عنصرًا أساسيًا في العديد من القطاعات، حيث يتم تكريره إلى البنزين والكيروسين والديزل وزيت الوقود، التي تُستخدم كمصادر للطاقة والحرارة، إضافة إلى النفثا التي تُعد مادة أولية لصناعة البلاستيك.

وأعرب أحد كبار المسؤولين في اتحاد صناعة الحمّامات العامة في محافظة أوساكا غرب اليابان عن صدمته من الارتفاع الكبير في أسعار زيت الوقود المستخدم في تشغيل الغلايات.

وقال: ”الأرقام صادمة، لم أشهد زيادات بهذا الشكل من قبل“. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار زيت الوقود في النصف الأول من أبريل/نسيان بنحو 40% مقارنة بالنصف الثاني من مارس/آذار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)