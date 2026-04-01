في اليابان: حقيبة مدرسية واحدة لسنوات… المتانة تصنع الفارق

طوكيو - (جيجي برس)-- تُعد المتانة السمة الرئيسية التي يركز عليها مصنعو وتجار حقائب الظهر المدرسية اليابانية الشهيرة ”راندوسيرو“ هذا العام، خلال موسم التسوق الرئيسي للأطفال الملتحقين بالمدارس الابتدائية.

وبينما سادت في السنوات الماضية الرغبة في الحقائب الخفيفة الوزن والتصاميم القابلة للتخصيص، يتجه المزيد من المصنعين والتجار حاليًا نحو تعزيز المتانة والتصاميم الكلاسيكية الخالدة، التي تتحمل الاستخدام اليومي الشديد لمدة ست سنوات كاملة (مدة التعليم الابتدائي في اليابان). ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه أسعار الحقائب ارتفاعًا ملحوظًا، مما يدفع الأهالي إلى البحث عن منتجات تدوم طويلاً مقابل المبلغ المدفوع.

ومن المتوقع أن يصل موسم شراء ”الراندوسيرو“ إلى ذروته مع اقتراب عطلة الأسبوع الذهبي (أواخر أبريل وأوائل مايو)، حيث يُفضل الكثير من الأهالي الشراء المبكر كل عام. ويعود ذلك إلى أن فترة التصنير والتوصيل قد تستغرق ما يصل إلى عام كامل، خاصة للطرازات الشائعة والمصنوعة يدويًا.

ووفقًا لمجموعة راندوسيرو التابعة للجمعية اليابانية للأمتعة، بلغ متوسط سعر شراء حقيبة الظهر المدرسية لهذا الربيع 62034 ينًا، بارتفاع قدره 1288 ين عن العام الماضي.

ويُعزى الضغط التصاعدي على الأسعار إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام (خاصة الجلد الطبيعي والمواد المقاومة للاهتراء)، بالإضافة إلى ظاهرة ”الإنفاق الأكبر على الطفل الواحد“ الناتجة عن انخفاض معدلات المواليد في اليابان. فمع قلة عدد الأطفال، أصبح بإمكان العديد من الأسر تخصيص ميزانية أكبر لحقيبة الظهر التي تعتبر رمزًا مهمًا لدخول الطفل عالم المدرسة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)