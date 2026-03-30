الذكاء الاصطناعي والتعليم في اليابان: هل أصبح الطلاب في غنى عن الدراسة؟

طوكيو- (جيجي برس)-- أظهر استطلاع خاص حديث أن واحدًا من كل أربعة أطفال في اليابان استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل حصص المرحلة الابتدائية أو الإعدادية.

كما كشف الاستطلاع أن طفلًا واحدًا من كل خمسة يعتقد أن الذكاء الاصطناعي قد يجعل الدراسة غير ضرورية.

وقد أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت في أوائل شهر يناير/كانون الثاني من قبل دار نشر الكتب المدرسية ”ميتسومورا توشو“، حيث تم الحصول على إجابات صالحة من 347 تلميذًا في المرحلة الابتدائية و171 طالبًا في المرحلة الإعدادية.

وأفاد 25.5% من المشاركين بأنهم استخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومن بين هؤلاء، قال 73.5% إنهم استخدموه للبحث عن موضوعات تهمهم أو لفهم مواضيع غير مألوفة، بينما استخدمه 22.7% لتحديد المعلومات المهمة، و21.2% للحصول على نصائح، بما في ذلك المساعدة في الكتابة.

وعند سؤالهم عمّا إذا كان الذكاء الاصطناعي التوليدي سيجعل الدراسة غير ضرورية، أجاب 20.1% بأنهم يعتقدون ذلك، في حين قال 45.8% إنهم لا يوافقون على هذا الرأي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)