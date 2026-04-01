ثورة جديدة في زراعة الأرز في اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- في ظل تزايد الضغوط على المزارعين اليابانيين بسبب نقص العمالة الشديد وتوسع المساحات الزراعية، تبرز تقنية ”البذر المباشر في الحقول الجافة الموفرة للمياه“ كحل واعد لضمان إنتاج مستقر للأرز، أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في البلاد.

تتميز هذه التقنية بأنها تسمح بزراعة الأرز وحصاده دون غمر الحقول بالمياه، مما يلغي الحاجة إلى نقل الشتلات يدويًا أو إدارة عمليات الري المعقدة. ونتيجة لذلك، ينخفض الجهد المبذول في إدارة المياه بشكل كبير، مما يُتوقع أن يوفر نسبة هائلة من العمالة. وتواصل الشركات اليابانية تطوير حلول تقنية لضمان غلة وفيرة ومستدامة بهذه الطريقة.

ركزت مجموعة أساهي القابضة على ابتكار بيئي مثير للاهتمام، حيث تستخدم جزءًا من خميرة البيرة المتبقية بعد عملية التصنيع. من خلال غمر البذور أو رشها بسائل مستخلص من هذه الخميرة باستخدام تقنية خاصة، يتم تعزيز قدرة الإنبات وتطوير الجذور بشكل ملحوظ. وقد أظهرت التجارب الميدانية زيادة كثافة الجذور وتحسنًا واضحًا في امتصاص العناصر الغذائية والمياه من التربة.

ومع ذلك، يؤدي عدم غمر الحقول إلى زيادة نمو الأعشاب الضارة، وهي مشكلة رئيسية. وفي هذا السياق، تقوم شركة BASF اليابانية (التابعة لعملاق الكيماويات الألماني) بتطوير حلول متقدمة تعتمد على صور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي لتحديد الأعشاب بدقة وتقليل استخدام مبيدات الأعشاب، مما يخفض التكاليف ويقلل الأثر البيئي.

ومنذ سبتمبر 2025، دخلت الشركة في شراكة مع شركات أخرى لإطلاق أول خدمة ضمان إنتاجية في القطاع الزراعي الياباني، حيث يتم رد الرسوم على المزارعين في حال انخفاض المحصول عن المستوى المتفق عليه.

يقول يوشيو يامازاكي (51 عامًا)، ممثل شركة يامازاكي رايس في مدينة سوغيتو بمحافظة سايتاما: ”نحن الآن في مرحلة انتقالية مهمة مليئة بالابتكارات“.

في مزرعته التي طبق فيها تقنية البذر المباشر في الحقول الجافة، انخفضت تكلفة الاستثمار في الآلات والمعدات بنسبة 60% مقارنة بالطرق التقليدية. كما تراجعت تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الأرز البني من حوالي 340 ين إلى 75 ين فقط. ويتوقع يامازاكي أيضًا خفض انبعاثات غاز الميثان الضارة الناتجة عن حقول الأرز المغمورة، ويحرص على نشر المعرفة الدقيقة لتمكين المزارعين الآخرين من تبني هذه التقنية.

من جهة أخرى، يتخذ البروفيسور ريوجي أوتاني، المتخصص في العلوم الزراعية بكلية الدراسات العليا في جامعة توهوكو، موقفًا حذرًا. وقال: ”من الضروري تراكم البيانات العلمية لضمان تحقيق إنتاجية مستقرة“. ويوصي بتطبيق أساليب ترشيد المياه حاليًا في المناطق المتضررة من الجفاف فقط، حتى تثبت التقنيات جدارتها على نطاق واسع.

تُمثل هذه الابتكارات خطوة مهمة نحو زراعة أرز مستدامة وموفرة للموارد في اليابان، التي تواجه تحديات ديموغرافية وبيئية متزايدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)