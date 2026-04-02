اليابان تحقق أول فوز لها على إنجلترا في مباراة ودية لكرة القدم

لندن - (جيجي برس)-- حقق المنتخب الياباني لكرة القدم للرجال، الملقب بـ”ساموراي اليابان“، فوزه الأول على إنجلترا في مباراة ودية دولية أقيمت في لندن يوم الثلاثاء.

وحقق المنتخب الياباني، المصنف 18 عالميًا في أحدث تصنيفات الفيفا، فوزًا بنتيجة 1-0 على مهد كرة القدم، المصنف رابعًا عالميًا. وبعد أن سجل كاورو ميتوما، لاعب نادي برايتون وهوف ألبيون، هدفًا في الشوط الأول، صمد ”ساموراي اليابان“ أمام ضغط الفريق الإنجليزي ليحافظ على تقدمه.

وتحسن سجل اليابان أمام إنجلترا إلى فوز واحد وتعادل واحد وخسارتين.

وكان هذا الفوز الخامس لليابان على منتخبات فائزة بكأس العالم تحت قيادة المدرب هاجيمي مورياسو، بعد فوزه على البرازيل في أكتوبر الماضي، وعلى أوروغواي وألمانيا وإسبانيا قبل ذلك.

وحقق ”ساموراي اليابان“ فوزًا ساحقًا في جولته البريطانية، بعد فوزه على اسكتلندا يوم السبت. سيواجه الفريق منتخب أيسلندا في مباراة استعراضية يوم 31 مايو/ أيار قبل أن يلعب ضد هولندا في أول مباراة له في كأس العالم يوم 14 يونيو/ حزيران.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)