زلزال قوي يضرب شرق اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ضرب زلزال قوي بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، وهو خامس أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل الياباني، شرق اليابان صباح الأربعاء.

ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال، الذي قُدّرت قوته بـ ٥ درجات، حوالي الساعة 10:6 صباحًا على عمق 48 كيلومترًا في جنوب محافظة إيباراكي، عند نقطة تقع فوق صفيحة بحر الفلبين، التي تغوص من الجنوب تحت منطقة كانتو الشرقية، بما فيها طوكيو.

ونصحت الوكالة السكان في المناطق التي شعروا بهزات قوية بتوخي الحذر تحسبًا لهزات أرضية تصل قوتها إلى ٥ درجات خلال الأسبوع القادم.

وتُعدّ الزلازل شائعة في الجزء الجنوبي من إيباراكي، حيث تضرب المنطقة هزات أرضية بقوة ٥ درجات على المقياس الياباني مرة كل بضع سنوات.

علّقت شركة سكك حديد شرق اليابان (JR East) مؤقتًا خدمة قطار توهوكو شينكانسن فائق السرعة بين محطتي طوكيو وشين-أوموري لإجراء فحوصات السلامة. استؤنفت الخدمة في الساعة 10:18 صباحًا، وتأخرت القطارات لمدة تصل إلى 15 دقيقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)