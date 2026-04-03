اليابان تحذّر: الدببة تستيقظ من سباتها… وخطر الهجمات يرتفع

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- حذّرت السلطات المحلية في اليابان السكان من ضرورة توخي الحذر من الدببة مع خروجها من فترة السبات الشتوي.

ووفقًا لوزارة البيئة، بلغ عدد ضحايا هجمات الدببة في السنة المالية 2025 نحو 237 شخصًا حتى شهر فبراير/شباط، وهو أعلى رقم خلال السنوات العشر الماضية. كما وصل عدد الوفيات إلى 13 حالة، معظمها في محافظة هوكايدو الشمالية ومنطقة توهوكو شمال شرق البلاد، متجاوزًا حاجز 10 وفيات للمرة الأولى.

وعادةً ما تستيقظ الدببة من سباتها في أواخر مارس/آذار أو بعد ذلك، حيث تبدأ بالبحث بنشاط عن الطعام، وقد تصبح أكثر عدوانية.

وفي 8 مارس/آذار، ضلّ رجل يبلغ من العمر 69 عامًا يعمل في شركة طريقه خارج مسار للمشي في جبل إيواجامي بمحافظة إيواته شمال شرق اليابان، وسقط في حفرة ثلجية، حيث واجه دبًا وأصيب بجروح طفيفة نتيجة عضة في ربلة ساقه اليسرى.

وردًا على ذلك، أصدرت حكومة المحافظة في 24 مارس/آذار تحذيرًا من الدببة، وهو تحذير يُصدر عادةً في أبريل/نيسان أو بعده. وقال أحد مسؤولي المحافظة: ”إذا واجهتم دبًا، يرجى التصرف بهدوء، مثل تجنب إدارة ظهوركم له“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)