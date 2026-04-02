اليابان وفرنسا تؤكدان التعاون لتهدئة التوتر وضمان إمدادات الطاقة

طوكيو - (جيجي برس)-- في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، أكدت اليابان وفرنسا عزمهما على تكثيف التنسيق المشترك لاحتواء الأوضاع وضمان استقرار إمدادات الطاقة، في خطوة تعكس قلقًا متزايدًا إزاء تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد العالمي.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكاييتشي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دار ضيافة الدولة بطوكيو، حيث شدد الجانبان على أهمية الإسراع في تهدئة الأوضاع، في وقت تتواصل فيه المواجهات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. كما أعلنا استعدادهما للمساهمة في الجهود الرامية إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدين ضرورة الحفاظ على تواصل وثيق لضمان استقرار إمدادات المواد الحيوية، وعلى رأسها النفط الخام.

وفي هذا السياق، وصفت تاكاييتشي الوضع في إيران بأنه «قضية ملحّة لكلا البلدين»، فيما أكد ماكرون أن اليابان وفرنسا قادرتان على إظهار تعاونهما الوثيق في التعامل مع هذا الملف.

ولم يقتصر التعاون بين البلدين على الجانب الأمني، بل امتد إلى المجال الاقتصادي، حيث جدد الطرفان تأكيد التزامهما بتعزيز التنسيق، معربين عن «قلق بالغ» إزاء القيود على تصدير المعادن المهمة، في ظل الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالصين، لا سيما فيما يتعلق بالعناصر الأرضية النادرة.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتوصل إلى اتفاق بشأن «تعزيز التعاون الاستراتيجي» من أجل تقوية سلاسل الإمداد، ووصلا إلى اتفاق بشأن خطة عمل مشتركة لتحقيق ذلك.



رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكاييتشي (يمين) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوقعان البيان المشترك عقب انتهاء القمة، بعد ظهر يوم 1، في دار ضيافة الدولة بحي موتو أكاساكا في طوكيو (تصوير ممثل وسائل الإعلام)



رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكاييتشي تلتقط صورة تذكارية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار)، بعد ظهر يوم 1، في دار ضيافة الدولة بحي موتو أكاساكا في طوكيو .(تصوير ممثل وسائل الإعلام)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)