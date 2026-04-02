ارتفاع رسوم الوقود يرفع أسعار تذاكر الطيران في اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تعتزم شركتا الطيران اليابانيتان Japan Airlines وAll Nippon Airways رفع رسوم الوقود على التذاكر الصادرة خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تمّوز، لتصل إلى نحو ضعف مستوياتها مقارنة بشهري أبريل/نيسان ومايو/أيار، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط المرتبطة بالتطورات في إيران، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.

وتُحتسب رسوم الوقود بناءً على متوسط أسعار وقود الطائرات وأسعار الصرف خلال الشهرين السابقين، حيث سينعكس متوسط الفترة من فبراير/شباط إلى مارس/آذار على التذاكر التي ستصدر في يونيو/حزيران ويوليو/تمّوز.

ومن المتوقع أن ترتفع الرسوم بأكثر من 20 ألف ين للرحلات من اليابان إلى أمريكا الشمالية وأوروبا، لتصل إلى 50 ألف ين لدى شركة JAL مقارنة بـ29 ألف ين، وإلى 55 ألف ين لدى شركة ANA مقارنة بـ31,900 ين. أما الرحلات إلى كوريا الجنوبية، فمن المتوقع أن تتضاعف الرسوم تقريبًا من نحو 3 آلاف ين.

وفي تصريح للصحفيين، قالت رئيسة شركةJAL، ميتسوكو توتوري، إن وقود الطائرات يمثل نحو 25% من إجمالي التكاليف، مشيرة إلى أنه في حال استمرار هذا الوضع لمدة شهر، فإن التكاليف سترتفع بنحو 30 مليار ين، مضيفة أن الشركة ستنظر في رفع الحد الأقصى لرسوم الوقود.

