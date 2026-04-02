اليابان تنسق مع تركيا والكويت بشأن إيران

طوكيو - (جيجي برس)-- اتفق وزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو مع نظيره التركي هاكان فيدان على تعزيز التنسيق المشترك بشأن تطورات الأوضاع في إيران، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وخلال اتصال هاتفي جرى يوم الأربعاء، أعرب موتيغي عن تقدير اليابان للجهود الدبلوماسية التي تبذلها تركيا بالتعاون مع باكستان ودول أخرى من أجل احتواء النزاع بين القوات الأمريكية والإسرائيلية وإيران. كما أكد التزام طوكيو بالعمل على دعم مساعي خفض التصعيد في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، شدد فيدان على رغبة بلاده في التعاون مع اليابان للتعامل مع المستجدات المرتبطة بالملف الإيراني، حيث اتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتنسيق بشكل وثيق خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، أجرى الوزير الياباني اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، حيث أكد الطرفان أهمية التعاون لضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تأمين سلامة الملاحة في مضيق هرمز.

