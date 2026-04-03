سوبارو تدخل السباق بسيارتين كهربائية وهجينة في معرض نيويورك

نيويورك - (جيجي برس)-- كشفت شركة سوبارو النقاب عن سيارة كهربائية جديدة كليًا وسيارة دفع رباعي هجينة أمام الصحافة في معرض نيويورك الدولي للسيارات يوم الأربعاء، مع خطط لبدء تسليم الطرازين في أمريكا الشمالية خلال وقت لاحق من هذا العام.

وتم تطوير السيارة الكهربائية ”جيت أواي“، وهي رابع سيارة كهربائية من إنتاج الشركة اليابانية وأول طراز ثلاثي الصفوف لها، بالتعاون الوثيق مع شركة تويوتا موتور. وسيتم إنتاجها في مصنع تويوتا في أمريكا الشمالية. تتميز السيارة بقوة تصل إلى 420 حصانًا ومدى يتجاوز 300 ميل، مما يجعلها مناسبة للعائلات الباحثة عن أداء قوي ومساحة واسعة.

في الوقت نفسه، سيتم تجميع سيارة ”فورستر ويلدرنس هايبرد“، وهي النسخة الهجينة الأولى من طراز فورستر الشهير، في مصنع سوبارو بولاية إنديانا الأمريكية.

وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة حاليًا، أكد مسؤول تنفيذي في فرع سوبارو بالولايات المتحدة أن الشركة تهدف إلى بناء تشكيلة شاملة ومتنوعة تضم سيارات كهربائية وبدائل هجينة، مع الاستفادة من خبرتها الطويلة في نظام الدفع الرباعي المتكافئ.

ومن بين الشركات اليابانية الأخرى المشاركة في المعرض، عرضت شركة نيسان موتور سيارة ”كيو إكس 65“ (QX65)، وهي سيارة دفع رباعي جديدة كليًا من علامتها التجارية الفاخرة ”إنفينيتي“. تتميز السيارة بتصميم كوبيه-SUV جريء وأنيق، وتُعد أول اسم جديد للعلامة منذ عام 2021، مما يعكس محاولات إنفينيتي لتعزيز حضورها في سوق السيارات الفاخرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)