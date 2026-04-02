اليابان تعرب عن أملها في إحراز تقدم في المحادثات الأمريكية الإيرانية

طوكيو - (جيجي برس)-- أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، يوم الخميس، عن أمل الحكومة اليابانية في إحراز تقدم في المحادثات الأمريكية الإيرانية.

وقال كيهارا في مؤتمر صحفي، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: ”التوصل إلى حل عبر الحوار أمر بالغ الأهمية. ونأمل أن تسير المحادثات مع إيران، التي أشار إليها ترامب في الأيام الأخيرة، في الاتجاه الصحيح“.

وأضاف أن الحكومة اليابانية ”ستواصل جهودها الدبلوماسية الحثيثة للمساعدة في تهدئة الوضع في أسرع وقت ممكن“.

ورداً على سؤال حول عدم تقديم ترامب، في خطابه يوم الأربعاء، مساراً ملموساً لإنهاء الصراع في إيران، قال كيهارا: ”سنمتنع عن التعليق على كل تفاصيل خطابه“.

كما ذكر كيهارا أن الحكومة تدرس الرد على دعوة بريطانيا لعقد اجتماع لتحالف من الدول لبحث إعادة فتح مضيق هرمز.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)