تويوتا تطرح طرازات أمريكية الصنع في السوق اليابانية

أخبار اليابان

ناغويا - (جيجي برس)-- طرحت شركة تويوتا موتور طرازين جديدين من سياراتها المصنّعة في الولايات المتحدة في اليابان يوم الخميس.

بدأت إحدى وكالات البيع في طوكيو ببيع سيارة هايلاندر الرياضية متعددة الاستخدامات وشاحنة تندرا. ومن المقرر أن تبدأ المبيعات على مستوى البلاد في وقت مبكر من هذا الصيف.

تُصنّع سيارة هايلاندر، ذات السبعة مقاعد والمكونة من ثلاثة صفوف، في مصنع بولاية إنديانا، ويبلغ سعرها 8.6 مليون ين.

أما شاحنة تندرا، فهي من أكبر سيارات الركاب التي تبيعها تويوتا في اليابان، ويبلغ طولها حوالي 6 أمتار وعرضها وارتفاعها مترين. تُصنّع في مصنع بولاية تكساس، ويبلغ سعرها 12 مليون ين.

كما تخطط الشركة اليابانية لطرح سيارات كامري السيدان المصنّعة في الولايات المتحدة في اليابان ابتداءً من النصف الثاني من هذا العام.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)