اليابان تبحث عن طرق بديلة لاستيراد النفط الخام

طوكيو - (جيجي برس)-- مع استمرار الحصار الفعلي لمضيق هرمز، تبذل اليابان جهودًا حثيثة لإيجاد طرق بديلة لنقل النفط الخام من الشرق الأوسط.

وتدرس الحكومة اليابانية وشركات النفط تنويع مصادر استيراد النفط الخام، في حين أن شركات الشحن مستعدة لتلبية طلبات نقل النفط من خارج الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في أكثر من 90% من وارداتها من النفط الخام.

وحاليًا، يمكن استخدام ميناء ينبع السعودي على ساحل البحر الأحمر وميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، الواقعين خارج مضيق هرمز مباشرة في البحر المفتوح، لشحن النفط الخام دون المرور عبر المضيق، على الرغم من محدودية الطاقة الاستيعابية.

وفي أواخر الأسبوع الماضي، وصلت ناقلة نفط خام من ينبع إلى محافظة إهيمه، غرب اليابان. مر النفط عبر مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب، مع إعادة الشحن في ماليزيا.

(النص الأصلص باللغة الإنكليزية، جيجي برس)