【فيديو】روبوتات تركض… وأبطال يتألقون: عرض مذهل في كاواساكي يجمع التكنولوجيا والرياضة

في الثاني من الشهر، أُقيم عرض تجريبي لجري الروبوتات الشبيهة بالبشر «جي إم أو روبوتس» في ملعب تودوروكي لألعاب القوى بمدينة كاواساكي، وشارك فيه أيضًا كورودا أساهي وآخرون ممن انضموا إلى فريق ألعاب القوى التابع لمجموعة «جي إم أو إنترنت»، الذي فاز بسباق رأس السنة للتتابع هذا العام.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)