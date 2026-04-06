اليابان تواجه نفايات الطاقة الشمسية بقانون إلزامي جديد

طوكيو - (جيجي برس)-- أقرت الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، قانونًا يُلزم مُشغّلي محطات الطاقة الشمسية العملاقة بتقديم خطط حول كيفية التخلص من الألواح الشمسية المستعملة.

يهدف القانون إلى تشجيع مُشغّلي محطات الطاقة الشمسية العملاقة على التعاون في إعادة تدوير الألواح المستعملة، بهدف تقليل كمية الألواح التي تُدفن في مكبات النفايات.

من المتوقع أن تصل كمية الألواح الشمسية المستعملة المُلقاة في مكبات النفايات في اليابان إلى 500 ألف طن بحلول عام 2040 تقريبًا، أي ما يُعادل ستة أضعاف الكمية الحالية.

ينص القانون على أن يُحدد المُشغّلون في خططهم حجم الألواح المراد التخلص منها، بالإضافة إلى توقيت وكيفية التخلص منها، إلى جانب جوانب أخرى.

سيُطلب من المُشغّلين التخلص من الألواح المستعملة بطرق تُتيح إعادة تدويرها وتحويلها إلى مواد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)